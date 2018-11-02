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Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Akar ve Mattis görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mattis görüşme

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