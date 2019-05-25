Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Soylu a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131;\nEge ve Do\u011fu Akdeniz'de sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne yarar\u0131 olmayan provokatif davran\u0131\u015f ve sorumsuz a\u00e7\u0131klamalara izin verilmemesi en samimi beklentimiz.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n Dilencinin \u00fczerinden \u00f6yle bir para \u00e7\u0131kt\u0131 ki... Polis bile \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc!Akseki yaylalar\u0131nda 10 metrelik karla m\u00fccadeleY\u00fcr\u00fcmekte zorlan\u0131nca kaykay ile \u00e7ay da\u011f\u0131t\u0131yor
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