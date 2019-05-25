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Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, Yunanistan'la yapılan görüşmelerle ilgili "Önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyor, iki ülkenin yararına olduğunu değerlendiriyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Soylu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümüne yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Yunanistan Ege Akdeniz

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