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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasındaki ilk çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı."

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Türkiye Rusya putin

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