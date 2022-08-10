Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi. (DHA)

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/h64vy87iMk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022



