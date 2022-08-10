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  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

10.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi. (DHA)


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Milli Savunma Bakanlığı
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