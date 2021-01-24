Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında ‘Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü… Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı’ ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..



Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ????????#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021



