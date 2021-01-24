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Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

24.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. Bakanlık hesabından paylaşılan görüntüde F-16 uçağının Sniper Pod’una yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında ‘Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü… Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı’ ifadelerini kullandı.


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