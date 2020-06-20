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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Babalar Günü' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 23:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 21 Haziran 'Babalar Günü' nedeniyle, içerisinde Türk askerlerinin de bulunduğu bir klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Babalar Günü' klibi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir klibe yer verildi. Klipte, görevde bulunan askerlerin 'Babalar Günü' mesajlarına yer verildi. Paylaşımda ise "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" denildi.


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