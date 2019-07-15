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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe-2 Harekatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe-2 Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

METİNA'YA HAVA HAREKATI

"Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu."

Kaynak: DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
Metina hava harekatı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alçakları bir mehmedim. Zalimlere göz açtırmayın aslanlarım.
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