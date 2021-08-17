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Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı art arda duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

17.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan art arda açıklama geldi. Toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi. MSB, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı ise Eren-13 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı art arda duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele konusunda devam eden operasyonlar çerçevesinde açıkalamalar art arda geldi. İlk olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen duyuruda, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildiği yer aldı. İçişleri Bakanlığı ise Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: ZORLU ARAZİ ŞARTLARINA RAĞMEN TERÖRİSLER ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından fotoğraflarla birlikte yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

"Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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"3 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığı ise duyurusunda, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" sözlerine yer verdi.

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