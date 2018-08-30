Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin üst kademesinin katıldığı törenle aldı. Kara Harp Okulu'nda düzenlenen tören kara, deniz ve hava harp okulu öğrencilerinden oluşan askeri bandonun tören alanındaki yerini almasıyla başladı. Ardından öğrenci alaylarına ait sancaklar tören alanına geldi. Sancaklar, töreni izleyenler tarafından ayakta karşılandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri, askeri ataşeler ve diğer davetliler katıldı.

Erdoğan, tören alanına gelişinde harp okulu mezunlarını, "Merhaba genç teğmenler" diyerek selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, bugün itibarıyla Kara Harp Okulu'ndan 98, Deniz Harp Okulu'ndan 37, Hava Harp Okulu'ndan 89 harbiyelinin diplomalarını alarak teğmen olacağını belirtti. Meslek hayatlarına ilk adımı atacak Harbiyelileri zorlu ve uzun bir yol beklediğini belirten Tuğgeneral Güzeller, "Biliyoruz ki yüce Türk milleti bizlerden, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen, vatanını ve milletini seven, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, askerlik mesleğini yaşam tarzı haline getirmiş, vazife, sorumluluk ve disiplin anlayışı en üst düzeyde gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, yüksek karakterli subaylar yetiştirmemizi beklemektedir." diye konuştu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin vatanını milletini seven, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan harbiyeliler olarak kendilerini derinden sarstığını ifade eden Tuğgeneral Güzeller, şunları söyledi:

"O karanlık gecede ülkesi ve milleti uğruna hiçbir tereddüt göstermeden hainlere karşı duran şehitlerimiz ve gazilerimiz gururumuz olmuştur. 15 Temmuz 2016'da yapılan hain kalkışmanın sonucu olarak 2016 ve 2017 yıllarında TSK'ya mezun veremeyen harp okullarımız, Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında birleşerek 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminden itibaren faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmiştir. Geçmişimizden aldığımız güçle temel değerlerimize bağlı kalarak bir subayda bulunması gereken niteliklere sahip mezunlar verme hedefi doğrultusunda, akademik eğitimi uygulamalı eğitimlerle pekiştiren programlarımız ve her bir öğrencisi ile birebir ilgilenen alay ve dekanlık personelimiz yardımıyla öğrencilerimizin hem okullarımızın sistemine kısa sürede uyum sağlamalarına yardımcı olduk hem de dört yıla yayılan faaliyetleri bir buçuk yıllık süreç içerisinde icra etme başarısını gösterdik. Genç teğmenlerimizin mezuniyeti gücümüze güç katmaktadır. etkin, caydırıcı ve dünyanın en saygın ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bayraklaşan vatan topraklarımızın bütünlüğünün, güvenliğinin ve bekasının teminatı, yüce milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir."

Mezun olan öğrencilerin ailelerini de tebrik eden Güzeller, genç teğmenlere ise şöyle seslendi: "Vatanını ve milletini seven, dürüst, şerefli, disiplinli, yüreği vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu, aklını ve ruhunu başkasına emanet etmemiş subaylar olarak eğitim ve meslek yaşantınız boyunca sizlere tevdi edilecek tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için hiç durmadan çalışın. 'En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır' düsturunu daima canlı tutun. Yapacağınız her işte öncelikleri, yöntemi ve yolu belirleyen müşahede, muhakeme ve icraat prensipleri çerçevesinde hareket etmeyi ilke haline getiren subaylar olun. Unutmayınız ki askerlik mesleği, meslekten öte bir yaşam tarzıdır." - "Tüm düşmanlar karşılarında bizleri bulacaktır" Konuşmanın ardından harp okullarının birincileri protokol üyelerinin bulunduğu platformun önüne geldi. Burada Kara Harp Okulu birincisi Mehmet Kaya ve Hava Harp Okulu birincisi Güner Seven yaş kütüğüne yıldız ve plaket çaktı. Deniz Harp okulu birincisi Yavuz Aydın ise Deniz Harp Okulu mezuniyet zincirine 245'inci yıl baklasını kaloma verdi.

Daha sonra mezun olan öğrenciler adına konuşan Kara Harp Okulu birincisi Mehmet Kaya, "Yüce Türk milleti karadan, denizden ve havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin, çelikten kanatlarımızın altında ebediyen hür ve bağımsız kalacağına ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine yılmadan, yorulmadan koşacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu. Milletin ve ülkenin birlik, bütünlüğü, güvenliği ve istiklali için her türlü tehdide karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi: "İster 1071'den bu yana ülkemize saldırılarını devam ettiren dış güçler olsun, isterse onların 15 Temmuz'da yüce milletimize kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş hain iş birlikçileri olsun, bir gerçek gün gibi ortadadır ki bizi yenemezler, bizi yenemeyecekler. Güzel yurdumuzu ve yüce milletimizi tehdit etmeye cüret edecek tüm düşmanlar karşılarında bizleri bulacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en genç subayları olarak; yedi iklim, üç kıtada at koşturan barışı, istikrarı, güvenliği sağlayan, atalarımızdan bizlere miras kalan milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız güç ile ülkemize, milletimize ve demokrasimize kasteden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede bayrağı devralarak yüce Türk milletinin gücüne gücümüzü ekleyeceğiz."