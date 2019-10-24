Milli sporcu trafikte yol tartışması davasında hakim karşısına çıktı

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) SERBEST dalış şampiyonu, milli sporcu Rüstem Derin'in trafikte yol tartışması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan inşaat mühendisi Abdülkadir Akay'ın burnunu kırdığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Derin savunmasında, "Pişmanım, keşke böyle bir şeye karışmasaydım. Milli sporcuyum" dedi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Rüstem Derin ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Abdülkadir Akay ise duruşmaya katılmadı. Sanık Rüstem Derin kimlik sorgusunda, milli sporcu olduğunu belirterek aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Rüstem Derin savunmasında, olay günü gelişli gidişli bir yolda seyir halinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendi şeridimde ilerliyordum. Müşteki tarafın şeridinde başka bir araç park ettiği için benim şeridime girdi. Ben ani fren yapmak zorunda kaldım. Pencereyi açarak 'yol benim' dedim. Karşı taraftan özür bekledim. Sonra yoluma devam etmeye başladım. Müşteki araç içinden bana sinkaflı küfür etti. Araçtan inerek müştekinin yanına gittim. 'Sen ne dedin' dedim. O da araç içerisinden kolunu çıkararak 'Hadi git ya' diye çıkıştı. O sırada bana birşey yapacağını düşünerek kendimi korumak için müştekiye yumruk attım. Müşteki o sırada yere doğru eğildi. Ben birşey arıyor zannettim ve araca binerek devam ettim. Burnunun kanadığını görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Milli sporcuyum. Sabıkam yoktur."