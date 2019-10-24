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Milli sporcu trafikte yol tartışması davasında hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

SERBEST dalış şampiyonu, milli sporcu  Rüstem Derin'in trafikte yol tartışması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan inşaat mühendisi Abdülkadir Akay'ın burnunu kırdığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Milli sporcu trafikte yol tartışması davasında hakim karşısına çıktı

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) SERBEST dalış şampiyonu, milli sporcu Rüstem Derin'in trafikte yol tartışması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan inşaat mühendisi Abdülkadir Akay'ın burnunu kırdığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Derin savunmasında, "Pişmanım, keşke böyle bir şeye karışmasaydım. Milli sporcuyum" dedi.
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Rüstem Derin ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Abdülkadir Akay ise duruşmaya katılmadı. Sanık Rüstem Derin kimlik sorgusunda, milli sporcu olduğunu belirterek aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

"ÇOK PİŞMANIM"
Rüstem Derin savunmasında, olay günü gelişli gidişli bir yolda seyir halinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendi şeridimde ilerliyordum. Müşteki tarafın şeridinde başka bir araç park ettiği için benim şeridime girdi. Ben ani fren yapmak zorunda kaldım. Pencereyi açarak 'yol benim' dedim. Karşı taraftan özür bekledim. Sonra yoluma devam etmeye başladım. Müşteki araç içinden bana sinkaflı küfür etti. Araçtan inerek müştekinin yanına gittim. 'Sen ne dedin' dedim. O da araç içerisinden kolunu çıkararak 'Hadi git ya' diye çıkıştı. O sırada bana birşey yapacağını düşünerek kendimi korumak için müştekiye yumruk attım. Müşteki o sırada yere doğru eğildi. Ben birşey arıyor zannettim ve araca binerek devam ettim. Burnunun kanadığını görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Milli sporcuyum. Sabıkam yoktur."

Sanık avukatı ise "Müştekinin burnunun dahi kanadığını fark etmemiştir. Müştekinin öne eğilmesi üzerine silah bile alması söz konusu olabilirdi. Araçtan silah alabileceğini düşünerek müvekkilim olay yerinden ayrılmıştır. Müvekkilim milli sporcudur. Suça meyilli bir kişi değildir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve lehine olan yasanın uygulanmasını talep ederiz" diye konuştu.

"SANIĞIN İFADESİ ÇELİŞMEKTEDİR"
Şikayetçi Abdülkadir Akay'ın avukatı Yüksel Demir ise, "Müvekkilimizi hazır edemedik, kendisi Beşiktaş Belediyesi'nde engelli kadrosunda mühendis olarak çalışmaktadır. İzin alamadığı için gelememiştir. Gelecek celse hazır edeceğiz. Sanığın mahkeme aşamasındaki soruşturma aşamasında bahsetmediği bazı hususlardan bahsettiğini görmekteyiz. Sanık ilk aşamada müvekkilimin el kol hareketi yaptığından bahsetmektedir. Sanığın bu beyanını kabul etmiyoruz, emniyetteki ifadesiyle çelişmektedir. Her iki taraf da birbirinin ters yoldan geldiğini iddia etmektedir. Haksız tahrik hükümleri uygulanacak ise hangisinin ters yoldan geldiğinin tespiti gerekir" diye konuştu. Mahkeme, şikayetçinin bir sonraki duruşma dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
İddianamede, 26 Kasım 2018 tarihinde Beşiktaş'ta Cevahir ve Seher Yıldızı sokağı kesişiminde yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, sanık Rüstem Derin'in, müşteki Abdulkadir Akay'ın yüzüne eliyle vurduğu ve kemik kırığına neden olacak şekilde yaraladığı anlatıldı. Sanık Rüstem Derin'in "Kasten Yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

(FOTOĞRAF)

Milli sporcu trafikte yol tartışması davasında hakim karşısına çıktı

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