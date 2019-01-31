ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ve milletimizin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı için rahat ve huzur içinde yaşayabilmemiz ve bu konularda kimseye muhtaç olmamamız açısından milli ve yerli savunma sanayi bir tercih değil zorunluluktur." dedi.

Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE) denetleme ve incelemelerde bulundu. Kurum yetkililerinden brifing alan Bakan Akar, askeri, siyasi ciddi gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Hudutların emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, başta FETÖ olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Bakan Akar, Türkiye’nin güneyinde "terörist bir koridora" müsaade etmeyeceklerini, bir oldubittiye asla göz yummayacaklarını belirterek, "Bunu bütün dünya alem biliyor." diye konuştu.

Yapılan mücadelede silah ve mühimmatın önemine değinen Akar, geçmişte bu konularda yaşanan sıkıntılardan örnekler verdi.