Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 85 yaşındaki ünlü ekonomi yazarı bir süredir Şişli’de bir hastanede tedavi görüyordu. Uras, uygulanan tüm tedavilere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sinden mezun olmuş, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör olmuştur.
Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.
1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Uras, Dünya ve Milliyet gazetelerinde yazmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale yazdı.
Ayrıntılar gelecek...
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