Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden olan Milyon Fest'le ilgili müzik severleri üzecek bir haber geldi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

İptal kararına ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, alınan kararın gerekçesi olmadığını ifade ederek, "Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'de düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali de Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilmiş ve yargıya taşınmasının ardından yeni bir tarihle düzenleneceği belirtilmişti.

