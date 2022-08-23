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Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi! Belediye Başkanı'ndan açıklama

23.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en geniş katılımlı müzik etkinliklerinden biri olan Milyon Fest'in Fethiye'deki etkinliği, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Konuya ilişkin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gerekçe olmadığını ve yargıya başvuracaklarını belirtti.

Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden olan Milyon Fest'le ilgili müzik severleri üzecek bir haber geldi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

İptal kararına ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, alınan kararın gerekçesi olmadığını ifade ederek, "Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor." dedi.

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Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'de düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali de Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilmiş ve yargıya taşınmasının ardından yeni bir tarihle düzenleneceği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye milyonfest
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