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Milyonlarca iPhone kullanıcısı için yapılan şarj kablosu uyarısı şoke etti! Alırken dikkatli olun

11.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca sahte iPhone kablosu satılıyor ve sahte iPhone şarj kabloları ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabilir! Milyonlarca iPhone kullanıcısına şarj kablolarını kontrol etmeleri konusunda yapılan bu uyarıyı İngiliz medyası gündeme taşıdı. Şoke eden uyarıya ek olarak, yeni bir kablo alırken dikkatli olmanız tavsiye edildi...

Milyonlarca iPhone kullanıcısı için yapılan şarj kablosu uyarısı şoke etti! Alırken dikkatli olun

Sahte iPhone şarj kablosu uyarısı teknoloji dünyasında ses getirdi. Çünkü her yıl milyonlarca sahte iPhone şarj kablosunun satıldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte iPhone şarj cihazlarının orijinalleri veya Made for iPhone (MFi) sertifikalı olanları güvenli görülüyor. İngiliz medyası ise söz konusu uyarıda milyonlarca iPhone kullanıcısını şarj kablolarını hayati bir tehlike içerip içermediklerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Yapılan uyarı dikkat çekici...

iPHONE ŞARJ KABLONUZA DİKKAT EDİN UYARISI

İngiliz Daily Star'ın haberinde, her yıl milyonlarca sahte iPhone kablosunun satıldığı belirtildi. Buna göre sahte iPhone kabloları ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabiliyorlar. Hatta haberde sahte veya klon iPhone ekipmanlarının yıllar boyunca çok sayıda yangına veya elektrik çarpmasına neden olduğu da ifade ediliyor. Ancak Apple sertifikalı üçüncü taraf şarj kablolarının ve cihazlarının güvenli bir şekilde görev yaptığı bahsedilenler arasında.

iPhone şarj

Habere göre, bir dizi sahte şarj ekipmanının test edildiği bir araştırmada, ekipmanların yüzde 98'inin tüketicileri ölümcül olabilecek elektrik çarpması veya yangın riskiyle karşı karşıya bıraktığı tespit edildi.

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Ayrıca, Apple'ın iPhone'unuza zarar verebilecek veya çok fazla ısınabilecek tehlikeli şarj cihazlarını belirlemeye yönelik bir rehber hazırladığı aktarıldı.

BU DETAYLARA BAKMADAN GEÇMEYİN! MADE FOR iPHONE, "DİŞLER"...

Buna göre, sertifikalı iPhone aksesuarlarının ambalajlarında "Made for iPhone" etiketi bulunurken, orijinal Apple Lightning kablolarının yan taraflarında "Designed by Apple in California" etiketi bulunuyor.

Kablonuzun Lightning girişinin ucunu da kontrol edebilirsiniz. Kablo üzerindeki altın metal 'dişlerin' genişliği, uzunluğu veya kalınlığı tutarsızsa, sahte bir şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz.

Yetkililerin sahte telefon aksesuarlarının satışını giderek daha fazla kıstığı bildiriliyor. Apple ve diğer üreticiler de bu konuda mücadele ediyorlar.

KABLONUZ ORİJİNAL OLSA BİLE...

Ancak telefonunuzun şarj cihazı yasal olsa bile bu tamamen tehlikeden uzak kaldığınız anlamına gelmiyor. Habere göre, yine de yangın tehlikelerine karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle bir cihazı yatakta şarj etmek tehlikeli olabilir ve hem elektrik çarpması hem de yangın riski oluşturabilir.

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Apple
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