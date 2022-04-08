iPhone sahipleri dikkat! Apple durdurdu: Artık mümkün değil

iOS 15.4 güncellemesi, iPhone'lara yenilikler kazandıran oldukça büyük bir güncellemeydi. Şirket, iOS 15.4 ile kullanıcılara maske takarken iPhone'un yüz kilidini açma (Maske ile Face ID) özelliğini sunmuştu. Böylece insanlar, maske takarken de Face ID'yi kullanabilir ve telefonlarının kilidini açabilir hale gelmişti. Maske ile Face ID, iOS 15.4 güncellemesi ile gelen yeniliklerden sadece biriydi. Ancak Apple, iOS 15.4 sonrası kullanıcılardan pilin hızlı tükendiğine dair şikayetler almaya başlamıştı. Bu konuda harekete geçmeye karar veren şirket, iOS 15.4 sonrası mart ayının son gününde iOS 15.4.1 güncellemesini yayına almıştı. Apple iOS 15.4.1'in gelmesinin sonucunda ise iOS 15.4 hakkında önemli bir karara vardı.

APPLE'DAN iOS 15.4 KARARI! DURDURDU

MacRumors'un haberine göre; Apple, iOS 15.4.1'in ardından iOS 15.4'ü imzalamayı durdurdu. iOS 15.4 artık imzalanmadığından, iOS 15.4.1'i yükledikten sonra iOS 15.4'e geri dönmek artık mümkün değil.

iOS 15.4.1 KULLANICILARA NE SUNUYOR?

iOS 15.4.1 güncellemesinin ise iOS 15.4'e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesini çözdüğü bildirilmişti. Böylece Apple'ın iPhone kullanıcılarının "iOS 15.4 sonrası pilim çabuk bitiyor" şikayetinin sona ermesini amaçladığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca güvenlik güncellemeleri de içeren bu güncellemenin aşağıdaki hata düzeltmelerini de içerdiği kaydedilmişti:

Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlaması

Made for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesi

KARAR HİÇ DE ŞAŞIRTICI OLMADI ÇÜNKÜ...

Apple'ın iOS 15.4'ü imzalamayı durdurması aslında hiç de sürpriz olmadı. Çünkü şirket, yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin bir şekilde durdurmasıyla meşhur. Apple'ın bunu müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yaptığı biliniyor. Bu yüzden iOS 15.4'ün artık imzalanmaması da çok şaşırtıcı görülmüyor.

