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  4. Milyonlarca kişi karantinaya alınmıştı! Şanghay'dan ölüm haberleri geldi

Milyonlarca kişi karantinaya alınmıştı! Şanghay'dan ölüm haberleri geldi

18.04.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Şanghay'da pandemi önlemleri kapsamında Mart ayı sonunda alınan karantina kararının ardından, koronavirüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Milyonlarca kişi karantinaya alınmıştı! Şanghay'dan ölüm haberleri geldi

Şanghay'ın sağlık komisyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 89 ile 91 yaşları arasında ve aşısız oldukları belirtildi. Sağlık yetkilileri, 60 yaş üstü vatandaşların sadece yüzde 38'inin tam aşılı olduğunu açıkladı.

Şehirde toplu testler yapılmaya devam edecek. Bu da çok sayıda Şanghaylı için sıkı önlemlerin devam edeceği anlamına geliyor.

ÖLENLERİN BAŞKA SAĞLIK SORUNLARI DA VAR

Ölümlerle ilgili yapılan duyuruda, "hastaların tüm çabalara karşın Pazar günü hastanede öldüğü" söylendi. Hayatını yitiren üç kişinin başka sağlık sorunları olduğu da eklendi.

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KARANTİNA MERKEZLERİNE GÖTÜRÜLÜYORLAR

Şehirde 3 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar öfkeli. Milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamazken, testleri pozitif çıkan kişiler ise karantina merkezlerine götürülüyor.

Son haftalarda çok sayıda kişi sosyal medyada, kısıtlamalar ve evlerindeki gıda ürünlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor.

Yetkililer fuar alanları ve okulları karantina merkezlerine çevirerek ihtiyacı karşılamaya çalışırken kent sakinleri bu boyuttaki önlemlerin gerekliliğini sorguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Geçen aya kadar artan enfeksiyon oranlarına karşı daha küçük ve yerel karantinalarla mücadele eden Şanghay'da ilk kez şehir çapında karantina uygulanıyor.

Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran toplu konutlar karantinaya alınıyordu ve bir süre için bu yöntem işe yarıyor gibi göründü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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