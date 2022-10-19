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Saatlerce mesajlaşamayınca öfkelendiler! CEO'nun kararı ise herkesi şaşkına çevirdi

19.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore hafta sonu çok konuşulan bir olaya sahne oldu. Cumartesi günü bir yangın, ülkenin en büyük mobil mesajlaşma uygulamasının arkasındaki şirket olan Kakao'ya ait sunuculara zarar verdi. Güney Kore'de 47 milyondan fazla kullanıcıya sahip Kakao'nun mesajlaşma uygulaması KakaoTalk ve diğer bazı hizmetler sekiz saatten fazla kapalı kaldı. Halkın yaşananlardan dolayı yükselen öfkesini gidermeye çalışan Kakao'nun eş CEO'su Namkoong Whon bu noktada ilginç bir karar alarak herkesi şaşırttı.

Saatlerce mesajlaşamayınca öfkelendiler! CEO'nun kararı ise herkesi şaşkına çevirdi

Güney Kore'nin en büyük mobil mesajlaşma uygulaması KakaoTalk'un arkasındaki şirket olan Kakao hafta sonu bir daha yaşanmasını istemeyeceği bir olay yaşadı. Her şey cumartesi günü veri merkezinde çıkan yangınla başladı. Yangın, milyonlarca kişinin kullandığı hizmetlerde kesinti yaşanmasını beraberinde getirdi.

SEKİZ SAAT'İ BULDU! HALK ÖFKELENDİ

BBC'nin haberine göre, çıkan yangın Kakao'ya ait sunuculara zarar verdi ve mesajlaşma, mobil bankacılık ve oyun hizmetlerinin sekiz saatten fazla kapalı kalmasına neden oldu. KakaoTalk'un 47 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu söylesek herhalde kullanıcıların bu durumdan dolayı nasıl öfkelendiğini tahmin edebilirsiniz.

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"AĞIR BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM" DEDİ VE...

Firmanın hizmetlerinin çoğu çarşamba günü geri dönebildi. Ancak Kakao'nun eş CEO'su Namkoong Whon, hafta sonu yaşanan bu olayın ardından şaşırtan bir kararla istifa etti. Namkoong Whon bir basın toplantısında bu olayla ilgili ağır bir sorumluluk hissettiğini söyledi. Gazetecilere konuşan eş CEO, yaşananlar için özür diledi ve olayın sonrasını denetlemekten sorumlu acil afet ekibine liderlik edeceğini söyledi. Namkoong'un istifası, CEO Hong Euntaek'i şirketin tek lideri olarak bıraktı.

460 MİLYAR WON

Kakao, gelecek yıldan itibaren kendi veri merkezini inşa etmek için 460 milyar won (Yaklaşık 323,9 milyon dolar) yatırım yapmayı ve 2024'te ikinci bir veri merkezi kurmayı planlıyor.

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kakao kakaotalk
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