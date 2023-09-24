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Milyonluk 'kargo' vurgunu! 10 binlerce mağdur var... O isim dikkat çekti: 2022 yılında ödül almış

24.09.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli paravan şirket üzerinden alışveriş sitesi kurup müşterilerin bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, gönderdikleri boş kargolarla müşterilerini ağına düşürdü. Bu aşamada ise devreye avukatlık büroları girerken, mağdurların sayısının 10 binleri bulacağı iddia edildi. Operasyon sonrası milyonluk 'kargo vurgunu' ortaya çıkartılırken, gözaltına alınanlardan birinin isme ise dikkat çekti.

Milyonluk 'kargo' vurgunu! 10 binlerce mağdur var... O isim dikkat çekti: 2022 yılında ödül almış

Paravan şirket kurup sahte site açtılar, vurgun yaptılar. Kargo şirketinin şüphelisi ise ihracat ödüllü şirket sahibi çıktı. İddialara göre dolandırıcılar paravan şirket kurup sahte alışveriş siteleri kurdu. Daha sonra kayıt yapan müşterilerin bilgilerini aldılar. Onlara kargo adı altına boş kutular gönderdiler.

"İADE ÜCRETİ ALINMAMIŞTIR" YAZILI KAĞIDA İŞARET KOYDURDULAR

Ancak müşteri "Ben böyle bir kargo siparişi vermedim" dediği zaman da yanlarında bulunan ve "iade ücreti alınmamıştır" yazılı kağıda işaret koyup onları tuzağa düşürdüler.

AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; bu aşamada ise devreye avukatlık büroları girdi. M.Y. isimli avukata bağlı büro, müşterilere "iade ücreti vermediniz, ön ödemeyle kurtulun" yalanını söyledi.

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İlk etapta 300'e yakın kişiyi ağına düşürdü.

MAĞDUR SAYISI 10 BİNLERİ BULABİLİR

Polis, mağdurların sayısının 10 binleri bulabileceğini belirtirken, milyonluk "kargo vurgunu" için operasyon başlattı.

4'ü avukat 48 şüpheliyi gözaltına aldı.

O İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerden birinin ismi ise dikkat çekti. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin birinin 2022 yılında kurduğu paravan şirketine 'ihracat ödülü' verildiği ortaya çıktı. O isim tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kargo dolandırıcı

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