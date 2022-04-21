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  4. Milyonluk Kur'an-ı Kerimler operasyonlar ele geçirildi! İkisi de 5 asırlık

Milyonluk Kur'an-ı Kerimler operasyonlar ele geçirildi! İkisi de 5 asırlık

21.04.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

Milyonluk Kur'an-ı Kerimler operasyonlar ele geçirildi! İkisi de 5 asırlık

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, A.K.’nin Develi ilçesinde 2 adet tarihi eser niteliğinde olan Kur’an-ı Kerim’i satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, evde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazmalı Kur’an-ı Kerim ve 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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