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Milyonluk mirası evlatlık kızıyla kiracılarını papaz etti! "Zatürre geçiren annemin parasıyla gidip dolar alıyorlar"

18.08.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalovada Alzheimer hastası Güner Çağlayan 85 yaşında hayata veda edince milyonlarca liralık mirası evlatlık kızıyla kiracılarını birbirine düşürdü. Çağlayan'ın 36 yıl önce evlat edindiği kızı Dilek Çağlayan İstanbul'a yerleşince annesinin kiracıları iddiaya göre kadının hastalığını fırsat bilip kızı için evlatlıktan ret davası açtırdılar. Ayrıca Dilek Çağlayan, annesinin banka hesaplarındaki paranın kiracılar tarafından şahsi harcamalarda kullanıldığını, hatta dolar bile aldıklarını öne sürdü.

Milyonluk mirası evlatlık kızıyla kiracılarını papaz etti! "Zatürre geçiren annemin parasıyla gidip dolar alıyorlar"

Güner Çağlayan'ın ölümüyle kiracıları ve evlatlık kızı Dilek Çağlayan papaz oldu. Geçtiğimiz ay 85 yaşında yaşamını yitiren Alzheimer hastası kadının kiracıları hakkında Dilek Çağlayan'ın iddiaları şoke etti. Kiracıların bir sözleşmeyi gerekçe göstererek mirasa konmaya çalıştıklarını öne süren Dilek Çağlayan yargı yolunu tuttu.

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Show Haber'de yer alan habere göre; Yalova'da yaşayan Güner Çağlayan hiç evlenmemiş, 36 yıl önce Dilek Çağlayan'ı evlat edinmişti. Dilek Çağlayan annesiyle ilişkisini "İkimizin ilişkileri çok iyiydi. Devamlı gezmelere, yemeklere beraber gidiyorduk" sözleriyle anlattı.

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KIZI TAŞININCA KİRACILARI KANINA GİRDİ İDDİASI

Ama Dilek Çağlayan üniversite için İstanbul'a yerleşince işler değişti. Güner Çağlayan'ın bakımını üstlenen kiracıları iddiaya göre onun Alzheimer hastalığından faydalandı ve tek akrabaları kendileri olduğuna ikna ederek iddiaya göre kızından uzaklaştırdı.

"Bu art niyetli kişiler annemi nasıl olduysa ikna ederek evlatlıktan ret davası açıyorlar" diyen Dilek Çağlayan davayı kazandı. Ancak kiracılar bu kez de yaşlı kadınla ölene kadar bakım sözleşmesi yaptı. Dilek Çağlayan şunları söyledi:

"Annemin banka hesaplarındaki paraları da kendi şahsi harcamaları için kullanarak; kızlarının okul taksitleri, dükkan kiraları, kız kardeşinin kredi kartı borcu ve dolar bile almışlardır. Bu kadın zatürre geçiriyor. Annemin hesabından çektikleri usulsüz paraları ben öğrenince avukatım aracılığıyla hesabına bloke koydurduk."

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BİR ŞOK DA HASTANEDE YAŞADI

85 yaşındaki Güner Çağlayan hastanedeki yaşam mücadelesini geçtiğimiz ay kaybetti. Bunun üzerine annesinin cenazesini almaya gelen Güner Çağlayan yaşadığı bir diğer şoku şöyle anlattı:

"Maalesef bakım sözleşmesini ibraz ettiği için eski kiracılarımıza teslim ediyorlar. Ben annemi son bir kez bile göremedim. Bu ihmal yüzünden annemin cenazesini ertesi gün öğreniyorum. Bu çok acı bir şey. Annemin malvarlığına göz diktiklerini düşünüyorum."

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"ANNEMİN HAKKINI SONUNA DEK SAVUNACAĞIM"

Mahkeme bağımsız bir avukatı vasi olarak atadı. Kararı yargı verecek. Dilek Çağlayan, annesinin hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

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