Milyonluk vurgun, haftalık 4 bin TL vermişler! Onlarca mağdur var, dikkat çeken 'kripto para' detayı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit ederek 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. B.E. ve S.A.'nın sosyal medyadan yayınladığı reklam paylaşımıyla ağlarına düşürdükleri 100'e yakın kişiyi 2 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine, ekipler, B.E. ve S.A. ile birlikte hareket ettiği saptanan H.K., L.Ç. ve S.G.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

HAFTALIK 4 BİN TL VERDİLER, İZNLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN...

Şüphelilerin, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıran kişilere haftalık 4 bin TL maaş verdiği, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, 'Dolandırıcılık' suçundan kaydının olduğu, sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Polis, operasyonun ardından dolandırıcılık için kurulan taklit internet sitelerini de kapattırdı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., H.K., L.Ç. ve S.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken; B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA





