HABER

Mimar Zeynep Melek Bulut, "40+1 Tasarım Konuşmaları"nın konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

Tasarımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" başlıklı konuşmasında, İstanbul İl Göç İdaresi binasına yerleştirilen "Göç" isimli eserinin hikayesini anlattı

İSTANBUL (AA) - Tasarımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, "40+1 Tasarım Konuşmaları" serisi kapsamında, "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" başlıklı bir konuşma yaptı.

YDK Studio'nun organizasyonu olarak kurulan ve GZT'nin medya sponsorluğunda yapılan "40+1 Tasarım Konuşmaları" etkinliğinin sekizincisi Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşti.

Etkinliğin konuğu tasarımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" başlıklı konuşmasında, İl Göç İdaresi binasına yerleştirilen "Göç" konulu enstalasyonunun ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan göçmenler üzerine çalıştığı için bu yerleştirmeyi yaptığını dile getiren Bulut, şu değerlenmelerde bulundu:

"Kuşlar bir yerden bir yere göç ederken aidiyet duyularını, var olma bilinçlerini yitirmemek için 'murmuration' denilen bir ses çıkarırlar. Bu ses havada çarpışarak güvenli bir geometrik ağ oluşturur ve bu ağ sayesinde yolculuklarını sürdürürler. Bu sözünü ettiğim ses diyagramını ve doğal matematiğini baz alarak havada dondurulmuş bir uçuşun ağ görüntüsü bizim için ilham oldu. Kuşun tam özgürleştiği, yani kanat açtığı anı kuş iskeletinden çıkarıp dondurduk ve onu bu haliyle yerleştirdik."

Bulut, eseri oluştururken yaklaşık 4,5 milyon göçmenin giriş yaptığı İstanbul Göç İdaresi üzerine yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Umudun, yeniden başlamanın, sıfır noktasının daha da mühimi iç göçümüzün, benden bene dönüşümüzün bir temsili olan bu kuş sürüsünün zemini de bir hafıza mekanı olmalıydı." şeklinde konuştu.

Eserin Türkiye'nin ve muhtemelen dünyanın bir kamu binasına yerleştirilmiş ilk göç enstalasyonu olduğunu ifade eden Bulut, göç meselesinin yaşanmadan tam olarak bilinemeyeceği fakat bunun insanların ellerinden geldiğince empati ile yaklaşmaları gereken vicdani bir konu olduğunu vurguladı.

- "Etkinliğe 3 gün kala iptal edildi"

Programın moderatörlüğünü yapan "40+1 Tasarım Konuşmaları"nın kurucusu mimar Yasemin Karaca ise tasarımın her alanında iş üreten mimarları, iç mimarları, peyzaj mimarlarını, takı ve yemek tasarımcılarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye'deki başarılı ve genç tasarımcıları daha görünür hale getirmeyi, onların projelerini konuşmayı ve tasarım süreçlerini irdelemeyi istediklerini söyledi.

Bugüne kadar etkinliklerini Zemin İstanbul'da yaptıklarını hatırlatan Karaca, "Hem katılımcılarımız hem konuşmacılarımız hem mekan birbirleriyle çok uyumlu ilerliyordu. Eylül ayıyla birlikte yeni sezonu başlatmak için Zeynep Melek Bulut ile konuştuk. Afişlerimizi hazırladık, kayıtlarımızı açtık, duyurduk, yaklaşık 150 kişi kayıt yaptırmışken etkinlik 3 gün kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilat gerekçesiyle iptal edildi ve biz de Akademi Beyoğlu'nu ayarladık." diye konuştu.

Karaca, klima tadilatı gerekçesiyle Zemin İstanbul'daki programın iptal edildiğini aktararak, "Aslında afişimizi paylaştıktan sonra bizden programa ve faaliyetlerimize dair bilgi istediler. Zemin İstanbul'a faaliyetlerimize ve programa dair kapsamlı bir mail gönderdim. Fakat yarım saat sonra tadilat gerekçesiyle programı iptal ettiklerini söylediler." bilgisini verdi.

"40+1 Tasarım Konuşmaları" gelecek programlarına Akademi Beyoğlu'nda devam edecek.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
GÜNCELLEME - Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandıGÜNCELLEME - Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı
Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
40+1 platformu Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç Yasemin Karaca YDK Studio Zeynep Melek Bulut

En Çok Okunan Haberler

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.