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Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Bozdoğan ilçesindeki Eski Camii'nin minaresine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce AK Parti bayrağı asılmasıyla kendilerinin bir ilgisininin bulunmadığını açıkladı. Özmen, "AK Parti ile alakası yok. Tanımadığımız biri, gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır" dedi.

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

Kırsal Haydere Mahallesi'ndeki Eski Camii'nin minaresine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce AK Parti bayrağının asıldığı, dün sabah saatlerinde fark edildi. Minaredeki parti bayrağını görüp, fotoğrafını çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı ve yetkilileri arayarak, bilgilendirdi. Paylaşımı görünce camiye giden AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, parti bayrağını indirip, yerine Türk bayrağı astı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "AK Parti ile alakası yok. Tanımadığımız biri, gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Bozdoğan Belediye Başkanı adayı Apaydın ise dini mabetlerin seçime alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu da "Bu olay, Bozdoğan İlçe Müftülüğü'nün de bilgisi dışında gelişmiştir. Minare camiden tamamen bağımsız ve ayrı olunca vatandaşın birisi asmış ama sonrasında kaldırılmış. Bunda herhangi bir kasıt yok; ancak yine de konuyla ilgili inceleme başlatacağız. Minare camiden ayrı da olsa İslam'ın sembolü olduğu için hassas bir durumdur, dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

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