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  4. Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu! MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu! MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 08:07 | Son Güncelleme

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın evlenmeyenlerin sayısının arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası attığı "Devlet Bahçeli için çok mu geç?" tweeti tartışmalara neden oldu. Kırıkkanat'ın paylaşıma MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten çok sert tepki geldi.

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu! MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Ana muhalefet partisi CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaşam tarzına karışmakla suçlayarak, gençlerin ekonomik gerekçelerle evlenemediğini iddia etti. Tartışmalara katılan gazeteci Mine Kırıkkanat'ın paylaşımı ise ortalığı karıştırdı.

"DEVLET BAHÇELİ İÇİN ÇOK MU GEÇ?"

Kırıkkanat, bekar olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında attığı tweette "Devlet Bahçeli için çok mu geç?" ifadelerini kullandı.

MINE

ENGİNYURT’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Mine Kırıkkanat’ın paylaşımına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki geldi. Enginyurt sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Mine Kırıkkanat denilen evliliğin nirvanası, evlilik üzerinden güya liderimiz Devlet Bahçeli beye dil uzatmış. Mine erken evlilik sana hiç yaramamış, aşkı sevgiyi her ülke vatandaşında aramış, belli ki bulamamışsın. Devlet beye laf çakacağım diye, Milletin çakmasına niye yol açarsın?”

engısadfa

'GERİ VİTES YAPAN NAMERDDİR'

"Liderim Devlet Bahçeli'ye hakaret eden şerefsizin birine cevap yazdım diye, ne kadar şerefsiz varsa hakaret ve küfür yarışına girdiler. Herkes şunu bilsin ki,sizden korkan,geri vites yapan namerddir. Tek başıma kalsam da,namussuz,haysiyetsiz,kişilik cellatlarına karşı buradayım."

ENGINYURT

BAHÇELİ'NİN BASIN DANIŞMANI ÇİÇEK'TEN AĞIR SÖZLER

Enginyurt'un arından MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Kırıkkanat'a tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çiçek "2 resmi evlilik yapıp boşanan, 3 sevgili değiştiren Türk-İslam düşmanı bir yazar bozuntusunun Liderimiz Devlet Bahçeli’ye “evlilik” üzerinden yaptığı alçak imalara haddini bildirdi diye itin-köpeğin iftiralarına uğrayan Ülküdaşımız Cemal Enginyurt sizin gibi hainlere dert olur!" ifadelerine yer verdi.

YILDIRAY CICEK

KIRIKKANAT: ENGİNYURT HAKKINDA DAVA AÇACAĞIM

Peş peşe gelen tepkilerin ardından takipçilerine çağrıda bulunan Kırıkkant ise, MHP'li Enginyurt hakkında hakaret davası açacağını duyurdu.

"Takipçilerime açık çağrı: Uluyan MHP vekili Cemal Enginyurt hakkında bilgi topluyorum. Hakaret davası açacağım. Bilen bildiğini ve varsa belgesini DM’den, mail’ime ya da açıktan göndersin. Ser veririm, kaynak vermem. Güvenebilirsiniz."

JAKARET


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