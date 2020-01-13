Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu! MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Ana muhalefet partisi CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaşam tarzına karışmakla suçlayarak, gençlerin ekonomik gerekçelerle evlenemediğini iddia etti. Tartışmalara katılan gazeteci Mine Kırıkkanat'ın paylaşımı ise ortalığı karıştırdı.

"DEVLET BAHÇELİ İÇİN ÇOK MU GEÇ?"

Kırıkkanat, bekar olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında attığı tweette "Devlet Bahçeli için çok mu geç?" ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Mine Kırıkkanat’ın paylaşımına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki geldi. Enginyurt sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Mine Kırıkkanat denilen evliliğin nirvanası, evlilik üzerinden güya liderimiz Devlet Bahçeli beye dil uzatmış. Mine erken evlilik sana hiç yaramamış, aşkı sevgiyi her ülke vatandaşında aramış, belli ki bulamamışsın. Devlet beye laf çakacağım diye, Milletin çakmasına niye yol açarsın?”