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Minecraft Dungeons geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:30 | Son Güncelleme

İlk defa 2011 yılında satışa sunulan Minecraft, aksiyon – macera odaklı yeni oyunuyla bir kez daha PC’lerimize konuk olmaya hazırlanıyor. İşte Minecraft Dungeons hakkındaki ilk detaylar.

Minecraft Dungeons geliyor!

Genel itibariyle oyunlarda grafik kalitesi önemlidir. Görsel açıdan oyun severleri tatmin etmeyi başaramayan oyunlar, satış rakamları bazında da vasatı aşamazlar. Bu dogma, yıllar boyu oyun sektöründe bir tabu olarak karşımıza çıktı. Nitekim bu tabu 2011’de satışa sunulan Minecraft ile tarihe karıştı.

Çünkü Minecraft görsellik anlamında oyun severlere hiçbir şey vaat etmiyordu. Mojang imzası taşıyan oyunun vaat ettiği tek şey özgürlüktü. Bu da oyun severlere fazlasıyla yetti. Minecraft’ta kaleler, heykeller, uçaklar ve hatta şehirler inşa eden oyun severler bu tarzı çok sevdi.

Nitekim çıkış tarihi üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, Minecraft hala en çok satan oyunlar arasında yer alıyor.

Mojang Minecraft 2 için herhangi bir girişimde bulunmadı. Fakat yapımcı stüdyo bunun yerine ilerlemeli, aksiyon – macera odaklı bir yapım duyurdu. Minecraft Dungeons ismiyle duyurulan yapım PC için geliyor.

Minecraft Dungeons, 4 oyuncuya kadar co-op desteğine de sahip. Yani dilerseniz oyunu tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.
Oyun severlere keşfetmeleri gereken büyük ve gizemli bir dünya sunan Minecraft Dungeons önümüzdeki sene satışa sunulacak.

Minecraft oyunu için yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz.

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Minecraft Dungeons pc

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