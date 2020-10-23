Minecraft Java sürümü için Microsoft hesabı zorunluluğu geliyor!

Minecraft 2014 yılında Mojang şirketinden, yazılım şirketi Microsoft'a geçti. O tarihten beri Minecraft'ın tüm sürümleri Microsoft bünyesinde yer alıyor. Bu sürümlerden biri de Minecraft'ın hala kullanılan sürümlerinden biri olan Minecraft Java Edition. Fakat Microsoft, Minecraft Java sürümü için yeni bir karar almış durumda.

MİCROSOFT HESABI OLMADAN MİNECRAFT JAVA SÜRÜMÜ OLMAYACAK

Microsoft, Minecraft Java sürümü için Microsoft hesap zorunluluğu getirecek. Böylece Minecraft'ı Java sürüm üzerinden oynayanlar Microsoft hesaplarıyla giriş yapmak zorunda kalacak. Eğer bir Microsoft hesabınız yoksa oyunu oynamanız mümkün olmayacak. Ancak bu noktada size verebileceğimiz güzel bir haber var.

MİNECRAFT JAVA EDİTİON KARARI HEMEN UYGULANMAYACAK

Minecraft Java Edition için alınan karar 2021 yılında yürürlüğe girecek. Yani 2021 yılına kadar Microsoft hesabı olmadan Minecraft Java sürümüne erişim sağlanabilecek. Bu tarihten sonra ise Minecraft hesapları Microsoft hesaplarına taşınacak. Microsoft, hesaplar taşındığında ücretsiz özel bir pelerin verecek.

