HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ming Chi-Kuo: Apple iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için çalışıyor!

Ming Chi-Kuo: Apple iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için çalışıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Apple konusundaki başarılı tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, bu kez iPhone 12'nin fiyatı hakkında konuştu. Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 5G nedeniyle yükselen iPhone 12'nin fiyatını düşürmeye çalışıyor. Ancak Apple bunun için iPhone 12'deki bazı şeyleri feda etmek zorunda kalacak.

Ming Chi-Kuo: Apple iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için çalışıyor!

iPhone 12 hakkındaki sızıntılar tam gaz devam ediyor. Bu sızıntıların en büyük kaynağı ise Ming-Chi Kuo. iPhone'lar hakkında yıllardır başarılı sızıntılar sunan Ming-Chi Kuo, bu kez iPhone 12'nin fiyatı hakkında önemli bir rapora imza attı. Ünlü analistin iddiasına göre Apple, iPhone fiyatlarını düşürmek için canla başla çalışıyor.

APPLE 5G YÜZÜNDEN İPHONE 12 MALİYETLERİNİ KISACAK

iPhone 12 ailesi Apple herhangi bir değişiklik yapmadığı sürece 5G desteği ile gelecek. Kuo'nun analizlerine göre 5G desteği, iPhone'un donanım maliyetlerini büyük ölçüde arttıracak. Bu da ister istemez iPhone 12 fiyatlarına yansıyacak. Apple ise yükselen maliyetleri düşürmek için 5G donanımı hariç her donanımda maliyetleri kısacak. Bundan en çok ise iPhone 12'nin bataryası etkilenecek.

iPhone 12 maketleri-1

İPHONE 11'E GÖRE YÜZDE 40'A VARAN DÜŞÜŞ

iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için söylenenlere bakılırsa iPhone 12'nin bataryasında değişiklik yapılacak. Apple, daha az katmanlı bir batarya tasarımına geçerek batarya maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak. Böylece 5G ile artan maliyetler bataryadan karşılanacak. Ming-Chi Kuo ise yeni iPhone 12 bataryasının maliyetinin iPhone 11'in batarya maliyetine göre yüzde 30 ila yüzde 40 oranında daha düşük olacağını belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor! AÖL sınav sonuçları açıklanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme X7 serisi 5G desteğiyle gelecek
Realme X7 serisinin bir özelliği daha netleşti!
Galaxy Z Fold 2 5G videoda ortaya çıktı
Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun videosu ortaya çıktı!
Samsung akıllı gözlük konusunda hayli iddialı
Samsung akıllı gözlük konusunda hayli iddialı
Huawei Mate 40 Pro’nun kamerası zirveye oturacak
Huawei'nin yeni telefonu ile gözü zirvede olabilir!
Microsoft Edge DNS koruma özelliğine kavuşacak
Google Chrome'un rakibinden önemli yenilik!
DARPA'nın it dalaşında kazanan insan değil yapay zeka oldu!
Yapay zeka ile insan it dalaşına girdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.