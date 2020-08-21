Ming Chi-Kuo: Apple iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için çalışıyor!

iPhone 12 hakkındaki sızıntılar tam gaz devam ediyor. Bu sızıntıların en büyük kaynağı ise Ming-Chi Kuo. iPhone'lar hakkında yıllardır başarılı sızıntılar sunan Ming-Chi Kuo, bu kez iPhone 12'nin fiyatı hakkında önemli bir rapora imza attı. Ünlü analistin iddiasına göre Apple, iPhone fiyatlarını düşürmek için canla başla çalışıyor.

APPLE 5G YÜZÜNDEN İPHONE 12 MALİYETLERİNİ KISACAK

iPhone 12 ailesi Apple herhangi bir değişiklik yapmadığı sürece 5G desteği ile gelecek. Kuo'nun analizlerine göre 5G desteği, iPhone'un donanım maliyetlerini büyük ölçüde arttıracak. Bu da ister istemez iPhone 12 fiyatlarına yansıyacak. Apple ise yükselen maliyetleri düşürmek için 5G donanımı hariç her donanımda maliyetleri kısacak. Bundan en çok ise iPhone 12'nin bataryası etkilenecek.

İPHONE 11'E GÖRE YÜZDE 40'A VARAN DÜŞÜŞ

iPhone 12'nin fiyatını düşürmek için söylenenlere bakılırsa iPhone 12'nin bataryasında değişiklik yapılacak. Apple, daha az katmanlı bir batarya tasarımına geçerek batarya maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak. Böylece 5G ile artan maliyetler bataryadan karşılanacak. Ming-Chi Kuo ise yeni iPhone 12 bataryasının maliyetinin iPhone 11'in batarya maliyetine göre yüzde 30 ila yüzde 40 oranında daha düşük olacağını belirtiyor.

