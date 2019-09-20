Mini zeplin sınır nöbetine başlıyor

ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), insansız sistemler alanında geliştirdiği çözümleri sergiliyor.

Sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla anlık olarak 8 kilometrekarelik bir bölgeyi taradığına işaret eden Balcı, şöyle konuştu:

"Gözetleme kamerası operatörün tercihine göre 360 derece dönüyor. Olağan dışı bir hareket tespit edildiğinde sistem alarm veriyor. Üzerindeki ASELSAN termal kameralarıyla hedefi teşhis ediyoruz ve bu bilgiler balona yerleşik fiber kablolar üzerinden komuta kontrol birimine aktarılıyor. Orada da görüntü kıymetlendiriliyor. Tümüyle özgün olarak milli imkanlarla yapılan bir sistem. Balonun özelliği hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen bir malzemeden üretildi."

- Görev limiti yok

Hande Balcı, sınır gözetlemesi amacıyla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) bataryalarının süresi kadar havada kalabildiğine dikkati çekerek, "Karagöz, 7/24 görev yapabiliyor. Sistemi kablo ile beslediğimiz için sadece haftada bir kez balondan kaçan helyum gazını tekrar yerine koymak için aşağı indiriyoruz. Sürekli güç verdiğimiz ve kabloyla görüntü aldığımız için bir görev limiti yok." ifadelerini kullandı.