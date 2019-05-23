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Minibüs motosiklete çarptı ardına bile bakmadan kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Denizli’de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli’de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Başından kask olan motosiklet sürücüsü kazayı ciddi sayılmayacak yaralarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Kavşağında meydana geldi. 20 AAP 740 plakalı motosikleti ile kent merkezinde hareket halinde olan Görkem Ertok’a, kavşakta sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 ABD 191 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak taklalar atan Ertok adeta ölümden dönerken ona çarpan minibüs sürücüsü ise olay yerinden durmayarak hızla uzaklaştı. Başındaki kask sayesinde hayatta kalmayı başaran Ertok kazada kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi sayılmayacak yaralar aldı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Ertok’un 1 haftalık iş göremez raporu aldığı öğrenildi. Kaza sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeyen alan polis ise kaza sonrası durmayarak kaçan minibüs şoförünü bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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