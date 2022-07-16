Minibüs şoförü adeta dehşet saçtı! Aracını kendisini uyaran kadınların üzerine sürdü

Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi.

UYARI SONRASI ADETA DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. İki kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.

(İHA)

