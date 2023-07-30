Minibüslere İstanbulkart mı geldi? Minibüslere İstanbulkart (akbil) uygulaması ne zaman başlayacak?

Minibüslerde akbil kullanımı 2023 yılında masaya yatırıldı. Minibüslere elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi ardından yeni sistem için Arnavutköy ilçesi pilot bölge seçildi. Peki, minibüslerde İstanbulkart (akbil) ne zamandan itibaren geçerli olacak, yeni kart çıkartmak gerekiyor mu?

MİNİBÜSLERE İSTANBULKART (AKBİL) GELİYOR MU?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, mevcut İstanbulkart ücret tarifesinin (indirimli, aktarma, ücretsiz vb.) geçerli olacağını belirterek minibüslerde de artık aktarma yapılabileceğini duyurdu.

Yeni sistemle ilgili Milliyet’e konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sistemin öncelikli olarak taşradaki yolcuların minübüsle taşınmasına yönelik planlandığını belirterek şunları söyledi:

“Arnavutköy ilçesi özelinden başlayarak dolmuşları toplu ulaşım sistemine entegre etmeyi planlıyoruz. Başlangıçta kentin merkezindekileri kapsamayacak. Öncelikle Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile gibi taşrası fazla olan ilçelerde hem dolmuşlar hem de otobüsler aynı güzergaha kilometrelerce gidiyorlar. Ve birlikte aynı yolcuya talip oluyorlar. Bizim bu yolculara ulaşım himeti sağlama zorunluluğumuz var. Engelli, yaşlı, dezavantajlı ve öğrenciyi taşımak için dolmuşları bu sisteme entegre ettiğimizde taşranın en ücra noktasından vatandaşlarımızı ilçenin merkezine getireceğiz. Onları, kentin merkezine taşıyacağız.”

“Biz de o kilometreleri otobüslerle yapmadığımız için kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmış olacağız. Minibüsler daha konforlu ve rahat olacak. İlk etapta minibüslerin mevcut araçlarında, TSE onaylı tadilatla koltuk kapasitesi artırılarak araç sınıfı değiştirilerek en az 17+1 koltuklu otobüse dönüşüm sağlanacak. Başlangıç noktası Arnavutköy olacak. Oradaki minibüsleri kooperatif çatısı altında bir araya getirterek, rızasını alıyoruz. Sonra diğer taşra ilçelerine çok daha sonra da merkezdekilerde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Araçlara GPS, kamera gibi donanımlar eklenerek mevcut filo sistemine entegrasyonu sağlanacak” ifadelerine yer verdi.

