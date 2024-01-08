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  4. Minibüste korku dolu anlar! Para almadan indirmek istemedi, anne ve çocuğa dehşeti yaşattı

Minibüste korku dolu anlar! Para almadan indirmek istemedi, anne ve çocuğa dehşeti yaşattı

08.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu bir kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Kadının ücret ödemeden inmek istemesine sinirlenen sürücü, kadınla uzun süre tartıştı. Kadını araçtan indirmeyen öfkeli sürücü, kapıyı açmayıp bir anda hızlanarak kadın ve çocuğu araç içinde yere düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte o anlar...

Tepki çeken olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı.

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Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı.

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Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi.

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Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.

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Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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İHA

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Esenyurt Minibüs
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