HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Minibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldı

Minibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. bir minibüste ayakta 22 fazla yolcu çıkması karşısında şaşırtan ekipler, 'Kaptan bu ne' diyerek tepkisini dile getirdi.

Minibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Korona Virüs denetim tedbirlerinin sıklaştırılacağı açıklamasının ardından genelge ile İstanbul’da da uygulamalara ağırlık verildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri caddelerde fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını durdurdu.

'KAPTAN BU NE?'

Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs polisi de şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, “Kaptan bu ne?” diyerek tepkisini gösterdi.

Öte yandan kendisine mikrofon uzatılan minibüs sürücüleri ise konuşmak istemedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Binaların altından çıktı! Tam 3 bin yıllıkBinaların altından çıktı! Tam 3 bin yıllık
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içerik uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içerik uyarısı

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman başlayacak? Muharrem ayının önemi ve okunacak dualar!

Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman başlayacak?

10 yıl önce tesadüfen keşfedilmişti! Sinop'un gizli tünelleri görüntülendi

Binaların altından çıktı! Tam 3 bin yıllık

Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdi

Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdi

Caretta caretta şaşkınlığı! Bu kez Akdeniz plajlarını değil, orayı tercih ettiler

Bu kez Akdeniz plajlarını değil, orayı tercih ettiler!

Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı

Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı

2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.