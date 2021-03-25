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Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

25.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra aracını bırakarak kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Kaza saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 203. Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile çarptı. Minibüs, araçlara çarptıktan sonra yolun sağ tarafında bulunan boş araziye çıkarak durabildi.

MİNİBÜSÜ BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken otomobillerde maddi hasar oluştu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri manzarayı gördüklerinde şaşkına döndü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciler yardımıyla caddeden kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Otomobili hasar gören vatandaşlar kazayı görmediklerini belirterek, “Araçlarımız park halindeydi. Sese istinaden herkes geldi. Minibüs sürücüsü de kaçmış” dediler.
Polis, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Isparta
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