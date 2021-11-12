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Minik dostunuz için rahat ve güvenli en iyi kedi tuvaleti tavsiyeleri

12.11.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamasından kumuna tüm bakımlarını eksiksiz yapmaya çalıştığınız kedilerinizin konforunu sağlamak, aynı zamanda evinizin hijyenini korumak için satın alacağınız kedi tuvaleti oldukça önemli. Kedinizin yaşına ve boyutuna uygun şekil ve derinlikteki en iyi kedi tuvaletini tespit etmeli, bu kıstaslar doğrultusunda bir ürün satın almalısınız. Sevimli dostunuz için kedi tuvaleti önerilerine ihtiyacınız varsa kedi tuvaletlerinin tüm yönleriyle incelendiği bu yazıyı okumalısınız!

Minik dostunuz için rahat ve güvenli en iyi kedi tuvaleti tavsiyeleri

Keyfine düşkünlükleriyle bilinen minik dostlarınıza mutlu ve uzun soluklu bir yaşam sunabilmek için elinizden geleni yaptığınızdan şüphe yok. Can dostlarınız için satın aldığınız eşyalar hem size hem de onlara kolaylık sağlayan ürünler olmalı. Her gün en az bir kere kullandıkları tuvaletlerini seçerken bu tuvaletin büyüklüğüne, kenar yüksekliğine, açık veya kapalı olmasına dikkat etmeli, kedinizin rahatlıkla kullanacağı bir kedi tuvaleti edinmelisiniz. Aksi takdirde kediniz strese girebilir, bu sebeple olur olmadık yerlere tuvaletini yapması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Kumsuz kedi tuvaleti bulunmadığı için bu kumun dağılma ihtimalini de göz ününde bulundurarak evinize en uygun kedi tuvaletini seçmelisiniz.

1. Kediniz için en doğru seçimi yapın!

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Kedilerinizin en savunmasız hissettikleri anlardan biri olan tuvalet esnasında onları daha güvende hissettirebilmek adına kapalı kedi tuvaletlerini kullanabilirsiniz. Kedinizin boyutuna göre 2 farklı seçeneği bulunan Trixie Kapalı Kedi Tuvaleti, şık tasarımı sayesinde evinize kolayca uyum sağlayabilir. Kedi kumunu temizlemek için kullanacağınız küreğiyle birlikte gelen bu ürün, derin tasarımıyla kediniz tuvaletini yaparken ona aradığı konforu sunmayı garantiliyor! Tutma sapıyla evinizin dilediğiniz köşesine taşıyabilir, kolaylıkla açılan klipsleri sayesinde ise parçaları ayırarak kedinizin tuvaletini rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Fiyatıyla da sizi mutlu edecek Trixie marka bu tuvalet, kedi tuvaleti tavsiyeleri arasında sıklıkla rastlayacağınız bir ürün.

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2. Catit ile kedinizin tuvaletini temizlemek bir külfet olmaktan çıkıyor!

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Kedinizi canınızdan çok sevmenize rağmen tuvalet temizleme kısmında tereddüt yaşayanlardansanız Catit Smart Sift Kedi Tuvaleti sayesinde bu dertten kurtulacaksınız! Kaliteli malzemeden üretilmiş bu ürünü edinerek kedinize bir iyilik yapın. Geniş girişiyle büyük kediler için dahi kullanım konforu sunan Catit Kedi Tuvaleti, en iyi kapalı kedi tuvaleti seçilmeye aday ürünlerden. Kediniz tuvaletini yaptıktan sonra kolu çekerek topaklanan kumu temiz kumdan ayırabilir, öncesinde kum poşeti serdiğiniz tuvaletin altındaki çekmecede biriken bu kirli kum poşetini toplayıp çöpe atabilirsiniz. Oldukça büyük boyutuyla tüm kediler için gizlilik ve konfor sağlayabilecek bu üründen edinerek kedinize yıllarca güvenle kullanacağı bir tuvalet hediye edebilirsiniz!

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3. Elekli kedi tuvaletlerinin konforundan şüphe yok!

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Çoğunluğun aksine bazı kediler kapalı tuvaletleri kullanırken sıkıntı yaşıyor. Eğer sizin kediniz de onlardansa Trixie Elekli Kedi Tuvaleti aradığınız ürün olabilir. Çift katlı ve elekli olması sayesinde küreğe ihtiyaç duymadan temiz ve kirli kumu birbirinden ayırabilir, elek katında biriken topaklanmış kirli kumu direkt olarak çöpe atabilirsiniz. El değmeden temizleme imkanı ile sizi, büyük ve konforlu tasarımıyla kedinizi mutlu edecek bu ürün, kaliteli plastiğiyle kedinizin sağlığına da zarar vermiyor. Büyük kediler için en kullanışlı kedi tuvaleti olmaya aday bu ürünü kolay açılıp kapanabilen klipsleri sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

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4. Tuvalet, oyun ve uyku… Bir taşla 3 kuş vurmak istemez misiniz?

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Kedinize tuvaleti sevdirecek Moderna Cat Consept Kedi Tuvaleti'nin tasarımına hayran kalacaksınız. Kutulara girmeye bayılan kediler için şekliyle, yüksekte uyumayı sevenler için üst kısmında bulunan yumuşak kumaşıyla ve oyuncu kediler için oltalı tırmalama tahtasıyla fark yaratacak bu ürün kedilerinizin aklını başından alacak gibi gözüküyor. Kolay açılabilir klipsleri ve üst kapağındaki kürek haznesiyle rahat bir temizlik sunan bu ürün, kedinizin eşelediği kumların dışarı sıçramasına imkân tanımıyor. Kötü koku yayılımını minimuma indiren Cat Consept ile büyük kedileriniz için konforlu bir tuvalet deneyimi sunabilirsiniz.

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5. Kediniz morun cazibesine kapılacak!

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Kedinizin konforunu sağlamak adına kalitenin yanında uygun fiyat da gözeten biriyseniz Cabarre Kapalı Kedi Tuvaleti aradığınız ürün olabilir. Kediniz tuvalet ihtiyacını giderirken etrafa kumun sıçramasını engelleyerek evinizin temiz kalmasını sağlayan bu ürün, sağlam klipsleri ile rahat bir temizlik imkanı sunuyor. Kaliteli plastikten üretilen ve koku yapmayan Cabarre Kedi Tuvaleti'nin mor rengiyle banyonuza canlılık katabilir, büyük veya küçük fark etmeksizin kedilerinize rahatlıkla içine girebilecekleri bir tuvalet imkanı sunabilirsiniz. Kapalı olması sayesinde bulunduğu odaya kötü koku salınımına engel olacak bu ürünü, fiyat ve performans birlikte değerlendirildiğinde “En iyi kedi tuvaleti hangisi?” sorusunun cevabı olabilir!

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6. Açık tuvalet seven kediler için kullanışlı ürünlerden: PlastArt Elekli Kedi Tuvaleti

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Açık tuvaletlerde daha rahat eden bir kediniz varsa PlastArt Kedi Tuvaleti'ni deneyebilirsiniz. Rahatlıkla açılıp kapanabilen klipsleriyle 3 parçasını kısa sürede birbirinden ayırabilir, kedinizin elekte biriken tuvaletini temiz kumdan ayırarak el değmeden çöpe dökebilirsiniz. Kediniz kumu eşelerken etrafa dağılmasını engelleyecek ve onun kolayca tuvalete girmesini sağlayacak yükseklikteki kenarları ise bir diğer güzel özelliği. Kendinden elekli kedi tuvaleti arayanların kaçırmaması gereken PlastArt Kedi Tuvaleti, kalitesinin yanında uygun fiyatıyla da tercih edebileceğiniz bir ürün.

Elekli kedi tuvaletinin konforunu yaşamak istiyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

7. Patilerle eve kum taşımaya son!

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İki farklı boyutu olan Trixie Kedi Tuvaleti, solunum yolu rahatsızlığına sahip kedilerin kullanımına uygun açık tuvaletler arasındaki ideal seçeneklerden biri. Sade tasarımını çift rengiyle canlandıran bu ürünü hafif yapısı sayesinde kolayca taşıyıp temizleyebilirsiniz. Giriş bölümündeki elekli eşiği sayesinde tuvalette eşinen kedilerinizin patilerine sıkışan kumları dışarı taşımasını engelleyerek evinizin temiz kalmasına yardımcı olur. Yüksek kenarları ile kedinizin tuvaletini yaparken dışarı sıçratmasını da önleyen bu kedi tuvaletini içindeki kumu boşalttıktan sonra su ve sabunla güzelce temizleyerek kedinizin sağlığını koruyabilirsiniz.

Sevimli patilerle eve kum taşımaya son verecek bu ürünü güvenle satın almak için tıklayın!

8. Oyuncu kediler için üstten girişli bir tuvalet!

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Diğer tuvaletlerin aksine üstten girişi ile farkını ortaya koyan Petmate Top Entry Kedi Tuvaleti, geniş ağızlı girişiyle her kedinin kullanımına uygun bir ürün. Kediniz içine girdiğinde rahat bir dönme alanına sahip olacağı bu tuvaletin tamamen kapalı tasarımı sayesinde kumun dışarı saçılma ihtimali bulunmuyor. Kedinizin özel alanında rahatlıkla ihtiyacını gidermesini sağlayacak bu kedi tuvaleti, büyük oranda geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması sayesinde size doğa dostu bir seçenek sunuyor. Üst kapağını kolayca açarak temizleyebileceğiniz Petmate Kedi Tuvaleti, içinde bulunan kürek asma kancasıyla ortalıkta fazlalık eşya bırakmıyor!

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

9. Rahatına düşkün kediler için Relax Kedi Tuvaleti!

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Kediniz fazla karmaşık tuvaletlerden hoşlanmıyor, yalnızca ihtiyacını rahatça giderebileceği bir alan istiyorsa Relax markalı kedi tuvaleti ona istediği deneyimi sunabilir. İki parçadan oluşan bu ürünü kediniz tuvaletini yaptıktan sonra topaklanan kumu kürek yardımıyla alarak temizlemelisiniz. Kediler mahremiyetine önem veren canılar oldukları için tuvaletlerini herkesin girip çıktığı veya sürekli insan bulunan bir odaya koymanız doğru olmayabilir. Düzenli temizlediğinizde koku problemi yaşamayacağınız Relax Kedi Tuvaleti nereye konmalı diye düşünüyorsanız kedinizi mutlu etmek için sakin, kendi mutluluğunuz için ise temizliğini kolayca yapabileceğiniz bir yere koymanızda fayda var.

Relax Kedi Tuvaleti'ni daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

10. Sade ama kullanışlı bir kedi tuvaleti arıyorsanız Catmozz karşınızda!

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Yeşil, mor ve pembe gibi renk seçenekleri bulunan sade tasarımlı ürünlerden olan Catmozz Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti, arada kalanlar için güzel bir seçenek! Yüksek kenarlarıyla kumun odaya dağılmasını engelleyen, girişine sereceğiniz paspasıyla minik dostunuzun patilerine sıkışan kumları tutacak olan bu ürünle kedinize aradığınız huzuru sağlayabilirsiniz. Kediniz tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra küreğiyle kirli kumu temiz kumdan ayıklamalı, kürekte kalan kirli kumu çöpe atmalısınız. Bakteri üremesinin önüne geçmek adına küreği ve tuvalet kabını düzenli olarak temizlemeli, kedinizin sağlığını korumalısınız.

Catmozz Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti'ni daha yakından incelemek ve satın almak için tıklayın!

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