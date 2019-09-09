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Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Hakkarili 3 çocuk, ailelerinden aldıkları harçlıklarla boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapıp mahallede kurdukları “Minik Eller Takı” standında satıp elde ettikleri parayla da dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor.Hakkari’nin Bulak Mahallesi’nde yaşayan Belinay Özatak, kardeşi Eslem Lorin Özatak ve Şevval Seven isimli minikler ailelerinden aldıkları harçlıklarla boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapıp mahallelerinde kurdukları “Minik Eller Takı” standında satıyor.

Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu

Hakkarili 3 çocuk, ailelerinden aldıkları harçlıklarla boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapıp mahallede kurdukları “Minik Eller Takı” standında satıp elde ettikleri parayla da dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor.
Hakkari’nin Bulak Mahallesi’nde yaşayan Belinay Özatak, kardeşi Eslem Lorin Özatak ve Şevval Seven isimli minikler ailelerinden aldıkları harçlıklarla boncuklardan kolye, künye, yüzük ve küpe yapıp mahallelerinde kurdukları “Minik Eller Takı” standında satıyor. Minikler yaptıkları el emeği göz nuru takılardan elde ettikleri parayla, dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor. Kendileri küçük ama yürekleri büyük çocuklar yapmış oldukları farkındalıkla örnek olurken, mahalleden geçen vatandaşlar ise çocukların sergiledikleri örnek davranıştan dolayı tebrik edip katkıda bulundu.
Minik eller standının kurucusu Belinay Özatak, ailelerinin verdiği harçlıklarla 3 yıl önce mahallelerinde açtıkları ’Minik Eller Takı Standı’ndan kazandıkları parayla dar gelirli öğrencilere kırtasiye malzemeleri aldıklarını söyledi. Özatak, ”Biz Minik Eller Takı Standıyız. Ailelerimizden aldığımız harçlıklarla 3 yıl önce bu standı açtık. Her yaz tatilinde mahallemizde standımızı kuruyoruz. Topladığımız paralarla boncuk ve ip alıp kolye, küpe, bileklik gibi takılar yaparak yol üstünde kurduğumuz stantta satışa sunuyoruz. Bu yıl daha da genişlettik. Kendi aramızda da adını minik eller koyduk. Asıl amacımız hem farkındalık yapmak hem de okulların açılmasıyla birlikte dar gelirli arkadaşlarımıza kırtasiye malzemesi alıyoruz. Valimiz İdris Akbıyık ile Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür başta olmak üzere eğitime önem veren tüm vatandaşlarımızı standımıza destek vermeleri için davet ediyoruz. Sonuçta bizlere ne kadar yardım ederlerse, bizler de o kadar çok dar gelirli ailelere yardım ederiz” dedi.
Ablasının farkındalık amacıyla kurduğu standın üyesi minik Eslem Lorin Özatak da yoldan geçen vatandaşların kendilerine destek vermek için 1 TL’den sattıkları takılara 50 TL’ye kadar para verdiklerini söyledi. Özatak, "Ablamın açtığı minik eller takı standının üyesiyim. Annemin verdiği harçlıklarla boncuk alıp kendi ellerimizle değişik takılar tasarlıyoruz. Yoldan geçenler standımıza gelerek birilerine yardım ettiğimizi anlıyorlar ve bizlere fazladan para veriyorlar. Mesela 20 kuruşluk bir yüzüğe 5 TL veren bir abi bile oldu. Ya da bir iki tane bileklik alan başka bir abi 50 TL verdi” diye konuştu.
Arkadaşlarıyla birlikte kurdukları takı standında çalışan Minik Şevval Seven ise keyifle yaptığı kolye, küpe, bileklik ve yüzükleri satmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendilerine destek vermek isteyen herkesi stantlarına beklediklerini söyledi.

Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu

Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu

Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu

Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu

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