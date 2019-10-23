HABER

Minik öğrencilerin 'Bayrak' nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevincini aşılamak amacı ile 'bayrak nöbeti' projesi başlatıldı.

Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevincini aşılamak amacı ile 'bayrak nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir minik öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.
Kent merkezinde Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda öğrenim gören 200 öğrenci için 'Bayrak nöbeti' projesi başlatıldı. Proje kapsamında üzerinde 'En güzel emanetim' yazılı kutular içerisine konulan Türk bayrakları her gün bir öğrenciye emanet edilerek çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılanıyor. Bayrağı öpüp başına koyarak evine götüren öğrenci, ertesi gün aynı şekilde getirip başka bir öğrenciye teslim ediyor. Minik öğrenciler evlerine götürdükleri Türk bayrağını evlerinin en güzel yerine koyarak anne ve babalarıyla birlikte vatan millet ve bayrak sevgisini konuşuyor. Ahmet ve Burçin Kırkaç çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Çağan Kırkaç (4), bayrağı sınıf arkadaşı Elif Ada Kurt'tan teslim aldı. Minik Çağan annesi ve babasıyla birlikte eve giderek bayrağı odasına koydu. Bayrağı kucağından hiç bırakmayan Kırkaç, Türk bayrağını çok seviyorum. O benim en güzel emanetim dedi.
Okulun başlattığı 'Bayrak nöbeti' uygulamasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edeceği öğrenildi.
'AMACIMIZ BAYRAK SEVGİSİNİ ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMAKTIR'
Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Ferda Erdem Aydemir, Öğrencilerimize bayrak sevgisini, vatan, millet sevgisini kavratmak amacıyla her sınıftan seçtiğimiz 2-3 öğrencimize bayrağımızı emanet ediyoruz. Öğrencilerimiz de eve götürüp evlerinin en güzel yerlerinde bu bayrağı asıyor. Aileleriyle birlikte bayrağımızın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Daha sonra ise o öğrencimiz ertesi gün bayrağı bir başka arkadaşına teslim ediyor. Bu 29 Ekim'e kadar devam edecek olan bir etkinlik. Bu etkinlik Türkiye'nin her yerinde yapılabilecek bir etkinlik. Şu anda ülke genelinde birlik ve beraberliği anlatan etkinlikler yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesidir. 29 Ekim'de öğrencilerimizden bayrağımızı devralacağız. Her sene bu etkinliği yapacağız. Aileler de bu konuya değindiğimiz için çok mutlular. Her okulun öncelikle en önemli amaçlarından biri de vatan, millet, bayrak sevgisini kazandırmak olmalıdır. Velilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz dedi.
'BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'
Bayrağı 1 günlüğüne teslim alan minik Çağan'ın babası Ahmet Kırkaç, Melek Reşit Anaokulu'nun böyle bir projeyi de bulunması ve çocuğumuzun da bu okulda olması nedeniyle tabii ki bizde gururlandık. Ayrıca atalarımızın bize emaneti olan bu kutsal değerimizi çocuklarımızın da sorumluluğunu alma projesinde böyle bir değerli bir emaneti taşıyıp onuda kendi bünyelerinde saklamaları bizi çok gururlandırdı. Çocuklarımızın böyle bir projede yer almasını aileler olarak destekliyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerin bu değerli emaneti layıkıyla taşıyacağına eminim. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Bu kutsal emanetin ülkemizin dört bir yanında dalgalanmasını bir Türk ailesi olarak gönülden destekliyoruz diye konuştu.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
179’uncu müşteriye PTT’den hediye179’uncu müşteriye PTT’den hediye
Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildiTekirdağ'da deniz 25 metre çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.