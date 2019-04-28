Minik Yahya'nın motosiklete binme hayalini Sofuoğlu gerçekleştirdi

- "Çocuklarla beraber eğlendiğim işler beni mutlu ediyor"

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir milletvekilinin kendisine bu videoyu gönderdiğini, videoyu açtığında ilk anda Yahya'nın gerçekten motosiklet kullandığını sandığını, videonun tamamını izleyince bir senaryo olduğunu fark ettiğini söyledi.

Motosiklet sevdalısı biri olarak bu videonun çok ilgisini çektiğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Videoyu izledikten sonra arkadaşları arayarak 'Bu çocuğu bulalım ve hayalini gerçekleştirelim.' dedim. Sonra Yahya'nın Batman'da olduğunu öğrendik ve kendisine ulaştık. Kendisini, öğretmeni ve babasını davet ettik. Beraber bir gün geçirdik ve en son olarak piste geldik. Sakarya'da gezdik ve merkezden buraya motosikletle geldik. Burada da kendi kullanabileceği bir motosikleti kullandırdık. Ne mutlu bize ki içinden geldiğim bu motosiklet sektörü gençlerin ve çocukların çok ilgisini çekiyor. Her ne kadar siyasi bir kimliğim de olsa beni en çok mutlu eden şeyler bu tarz işler. Çocuklarla beraber eğlendiğim ve yapabildiğim işler. Bu sebeple ben yurt dışından sadece Yahya için geldim, 1 hafta daha kalacaktım orada. Yahya'ya söz verdiğim için geldim, iyi ki de geldik." diye konuştu.