Miniklerin masal keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Masal Gezginleri’ ekibi, İnegöl İlçesinde hem çocuklara, hem de annelerine ‘Pamuk Prenses ve 7 cüceler’ masalını izletti.

Köylere kadar uzanan turnelerle toplumun bütün kesimlerini tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Masal Gezginleri’ ekibi’nin yeni durağı İnegöl İlçesi oldu. Kurşunlu İlkokulu’nun konferans salonunda sahne alan Masal Gezginleri, ‘Pamuk prenses ve yedi cüceler’ masalını bu kez hem çocuklara hem de onların annelerine oynadı.

Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir tiyatro olan Masal Gezginleri, çocuklara küçük yaşta tiyatro sevgisi alışılıyor. Şehir Tiyatrosu’nun 7 sanatçısından oluşan Masal Gezginlerinin performansıyla kendilerini masalın seyrine bırakan minikler keyifli dakikalar geçirdi.

