Minimal invaziv koroner bypass cerrahisi nedir?

GELENEKSEL AMELİYAT ÇEŞİTLİ KOMPLİKASYONLARA SEBEBİYET VEREBİLİR

Klasik bypass operasyonlarında hasta kalp akciğer makinesine bağlanarak kalbi durdurulur. Bu yöntem her ne kadar cerrahlara büyük bir avantaj sağlasa da doğal olmayan bir yöntem olduğu için operasyon sonrasında çeşitli komplikasyonlara sebebiyet verebilir.

Ayrıca ameliyat için göğüs kafesi kemiğinin kesilmesi iyileşme sürecini hem uzatır hem de konforsuz bir iyileşme sürecine neden olur. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde uygulanmaya başlanan minimal invaziv yöntem ile hastanın göğüs kemiği kesilmeden bypass işlemi gerçekleştirilebilir.

MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

Minimal invaziv yöntem ile gerçekleştirilen bypass ameliyatları hastanın sol meme altından açılan 7cm’lik kesiden yapılır. Bu kesiden kaburgalar arasından girilerek hem meme atardamarı hazırlanır, hem de kalbe ulaşım sağlanarak bypass yapılır.

Göğüs kafesi kemiği kesilmediği için kemik enfeksiyonu ihtimali de sıfıra indirilir. Minimal invaziv yöntemin bir diğer büyük avantajı ise operasyonun genellikle kalp akciğer makinesine gerek kalmadan ve tamamında atan kalpte yapılabilmesidir.