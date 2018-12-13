Minimal invazivmitral kapak cerrahisi

Akciğerlerden gelen temiz kan mitral kapak üzerinden kalbin sol karıncığına geçer. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam için bu kapağın sorunsuz çalışması çok büyük önem arz eder. Özellikle son yıllarda dünyada meydana gelen ölümlerin maalesef yaklaşık olarak %1’i kalp kapağı kaynaklıdır. Günümüzde mitral kapak rahatsızlıklarında iki farklı temel tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Bu yöntemler kapağın üzerindeki deformasyona göre değişiklik gösterir. Çok fazla deformasyonun olmadığı durumlarda kapak tamir edilirken deformasyonun geri döndürülemeyeceği durumlarda ise kapağın değiştirilmesi gerekir.

MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMİ NASIL YAPILIR?

Minimal invaziv yöntemde hastanın vücuduna minimum seviyede müdahale edilerek kapak tamiri ya da değişimi gerçekleştirilir. Bu yöntemde aynı zamanda göğüs kemiği herhangi bir şekilde kesilmediği için de iyileşme süreci önemli ölçüde kısa ve konforludur.

Minimal invaziv yöntemde hastanın göğsünün sağ alt tarafından yapılan yaklaşık 7 cm’lik bir kesi ile kalbe ulaşılır. Ayrıca sağ kasıktan gerçekleştirilen bir kesi ile de atardamar ve toplardamar üzerinden hasta kalp akciğer makinesine bağlanır.