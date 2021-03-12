Minneapolis kenti, Floyd’un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasından önce Minneapolis kenti ile Floyd’un ailesi arasında 27 milyon dolarlık anlaşma yapıldı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı uygulanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirilmeden Floyd’un ailesi ile uzlaşmaya varıldı. Minneapolis Belediye Meclisi, Floyd’un ailesi ile 27 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Söz konusu anlaşma, Floyd’un ailesinden George Floyd Meydanı olarak bilinen yerde topluma 500 bin dolarlık bir katkıyı içeriyor.

Jüri seçimi devam ediyor

Davada jüri seçimi devam ederken, bu sabah itibariyle 12 jüri üyesinden 6’sının belirlendiği duyuruldu. Chauvin’in yargılanmasına 3 hafta sürmesi beklenen jüri seçimi sonrası başlanması planlanırken, davadaki açılış konuşmalarının ise 29 Mart’ta yapılması planlanıyor. Davada kararın ise nisan ayı sonuna kadar çıkması beklenmiyor.