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Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri neler? Rusya Ukrayna Minsk protokolü maddeleri!

22.02.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minsk anlaşması maddeleri sorgulanıyor. Ukrayna ve Rusya arasında ateşkesi hedeflemekte olan Minsk protokolü kapsamında Minsk Anlaşması gerçekleşmiş ve iki taraf ilk etapta 13 madde üzerine anlaşmaya varmıştı. Peki Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri neler? İşte Rusya Ukrayna Minsk protokolü maddeleri!

Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri neler? Rusya Ukrayna Minsk protokolü maddeleri!

Daha önce Minsk protokolü kapsamında gerçekleştirilen anlaşma ile bölge bir süre sessizliğe bürünse de 7 sene geçmesinin ardından olaylar tekrardan alevlendi. İlk çatışmalar ülkeler arasında başlamış oldu. Peki Rusya Ukrayna arasında barışı hedefleyen Minsk anlaşması maddeleri neler?

MİNSK ANLAŞMASI NEDİR?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak amacıyla Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanmış olan bir anlaşmadır.

Protokol, AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalanmıştır. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimiin sonrasında gelen anlaşma, acil bir ateşkes uygulamıştır. Anlaşma, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramamıştır ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etmiştir. Minsk II'de çatışmayı durduramamıştır fakat Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, gerçekleşecek olan çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam etmektedir..

RUSYA UKRAYNA MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ NELER?

  • Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 15 Şubat itibarıyla ateşkes ilan edilmesi ve bunun sıkı bir şekilde uygulanması.

  • AGİT'in, iki tarafın anlaştığı ateşkes şartlarını ve ağır silahların geri çekilmesini gözlemlemesi ve sonrasında bunları rapor etmesi.

  • Ağır silahların bölgeden çıkartılmasının ardından, Ukrayna kanunları göz önüne alınarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yerel seçim modeli üzerinde görüşmelere başlanması. Ayrıca, en geç 30 gün içinde Ukrayna Meclisi'nin 19 Eylül'de kabul edilen Donetsk ve Lugansk'a "özel statü veren kanun" maddesi gereği karar alması.

  • Ukrayna'nın doğusunda güvenli bölge oluşturulması amacıyla iki taraf arasında 50 kilometre genişliğindeki bölgeden ağır silahların çıkartılması. Buna göre, 100 mm kalibreden büyük silahların 50 kilometre, taşınabilir roket sistemlerinin 70, taktik füze sistemlerinin ise 140 kilometre mesafeden ateşkes yürürlüğe girdikten sonra en fazla 14 gün içinde geri çekilmesi.

  • Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçı faaliyetlere karışanların affedilmesi amacıyla kanun çıkartılması.

  • Tarafların elindeki esir ve tutukluların tamamının serbest bırakılması veya takas edilmesi.

  • Çatışma bölgesindeki devlet sınırının tamamının Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilmesi. Bunun yerel seçimlerden en geç bir gün sonra sağlanması.

  • Ukrayna'daki tüm yabancı savaşçıların ve silahların AGİT kontrolünde ülkeden çıkartılması.

  • Ukrayna'da 2015 sonuna kadar Lugansk ve Donetsk'in özel durumunu gözeterek yerel yönetimlere genişletilmiş haklar sağlayacak anayasal reform yapılması.

  • İnsani yardımların dağıtımı, nakliyesi ve güvenliğinin sağlanması.

  • Kiev ile doğu bölgeleri arasında sosyal ve ekonomik bağların tam olarak yeniden kurulması için model geliştirilmesi.

  • Anlaşma maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçmesi için üçlü (Kiev-Donetsk-Lugansk) çalışma ve temas gruplarının yapılması.

  • "Lugansk ve Donetsk'e statü veren" kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimler hakkındaki konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp, karara bağlanması. AGİT bu süreçte gözlemci olarak yer alması.

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Minsk Rusya Ukrayna
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