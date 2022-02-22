Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri neler? Rusya Ukrayna Minsk protokolü maddeleri!

Daha önce Minsk protokolü kapsamında gerçekleştirilen anlaşma ile bölge bir süre sessizliğe bürünse de 7 sene geçmesinin ardından olaylar tekrardan alevlendi. İlk çatışmalar ülkeler arasında başlamış oldu. Peki Rusya Ukrayna arasında barışı hedefleyen Minsk anlaşması maddeleri neler?

MİNSK ANLAŞMASI NEDİR?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak amacıyla Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanmış olan bir anlaşmadır.

Protokol, AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalanmıştır. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimiin sonrasında gelen anlaşma, acil bir ateşkes uygulamıştır. Anlaşma, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramamıştır ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etmiştir. Minsk II'de çatışmayı durduramamıştır fakat Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, gerçekleşecek olan çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam etmektedir..

RUSYA UKRAYNA MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ NELER?