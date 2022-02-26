Miraç Kandili, namazın müjdelendiği gece olarak tarif ediliyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Kandili 27 Şubatg Pazar günü idrak edilecek. Miraç Kandili için geri sayım sürerken vatandaşlar Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı konusunda bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Miraç Kandili 2022 ne zaman? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Miraç Kandili ve Miraç Kandili orucu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü yani yarın idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamberimizin (S.A.V) kutsal yolculuğu ve Allah-u Teala ile buluştuğu gecenin ismi olan Miraç, Müslümanların huzur bulduğu bir gecedir. Semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, alem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olarak bilinen Miraç, İslam dininde çok kıymetli bir yere sahiptir. 2 Şubat 2022 tarihinde yani (1 Recep 1443) Çarşamba günü başlayan Recep ayı mübarek üç ayların ilk ayı olmakla beraber Regaip ve Miraç Kandillerini bağrında tutan önemli bir aydır. Recep ayında oruç çok faziletli ibadetlerdendir.

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletlidir ve ayrıca sevaptır. Pek çok Hadis-i Şerif’te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu vesileyle Allah’ın ayı olan Recep’te oruç tutmak Allah-u Teala’ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsat niteliğindedir.

Recep ayının ilk gün orucu, ilk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile beraber son üç gün tutulacak oruçlar da faziletli olarak bilinmekte. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

2022 yılında Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor. Miraç Kandilinde orucı Miraç'ın gündüzü tutulur. Yani Miraç Kandili 27 Şubat'a denk geldiği için 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz'den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."

Rivayet olunduğuna göre Recep'in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: "Her kim Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar."

Ebu Hureyre (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır. O gün, Nebi'ye (S.A.V), Cibril'in risaleti ilk getirdiği gündür."

Peygamber Efendimiz (S.A.V), "Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder" buyurmuştur.

