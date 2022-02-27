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Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel, en anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri nelerdir?

27.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili için anlamlı, resimli kandil mesajları aranmaya devam ediyor. Tüm Müslümanlar için Miraç Kandil oldukça önem arz ediyor. Miraç Kandil sabah saatlerinden itibaren binlerce Müslüman sevdiklerine, arkadaşlarına ve akrabalarına gönderecekleri 2022 Miraç Kandili mesajları ve sözleri için araştırmalar yapıyor. Kaç kişiye gönderilirse, gönderilirsin kandil mesajları son derece büyük öneme sahiptir. İşte kısa, uzun, anlamlı ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri!

Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel, en anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri nelerdir?

Miraç Kandilinde de gelenek bozulmadı. Her kandil olduğu gibi 2022 yılının ikinci kandili olan, Miraç Kandilinde de binlerce kişi sevdiklerine yollamak için Miraç Kandili mesajları ve sözleri aramaya başladı. Miraç Kandili, 27 Şubat Pazar yani bugün tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu kandilde sevdikleriyle aynı kandil bilincini yaşamak isteyenler, harıl harıl Miraç Kandili mesajları aramaya başladı. Birbirinden farklı Miraç Kandili mesajlarını ve sözlerini sizler için derledik...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ NELERDİR?

-Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç Kandilimiz hayırlı olsun.

  • Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

  • Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mubarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel, en anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri nelerdir?

  • İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

-Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...

-Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel, en anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri nelerdir?

  • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

-Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

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cuma mesajları Miraç kandili
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