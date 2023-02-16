Miraç Kandili'nde ne olmuştur? İsra ve Miraç hadisesi nedir? İşte fazileti ve önemi!

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi deniyor. Miraç kelime anlamı olarak göğe çıkma, yükselme anlamlarını taşıyor. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peki, Miraç Kandili'nde neler olmuştur? Miraç Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed (s.a.v.) Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail’in (a.s.) rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed (s.a.v.) yolculuğunda “Burak” adlı binekle seyahat etti.

MİRAÇ GECESİ NELER OLDU?

Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

