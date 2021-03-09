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Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

09.03.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Müslüman dünyası için manevi değeri yüksek en yüksek dönemlerden biri olan üç aylarda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? sorusu ise bu konuda en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler!

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Mübarek Miraç Kandili başlarken İslam dünyasında yanıtı en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler ise Müslümanlık dininde olan kişiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oruç dönemi yaklaşırken ibadetler daha da önemli hale geldi. Peki, Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler nelerdir? İşte, Miraç Kandili ile ilgili tüm detaylar...

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Mübarek Miraç Kandili İslam dünyasında en önemli gecelerden biri. Hz. Muhammed'in, Allahın huzuruna yükseldiği gece olarak anılan Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler yerine getiriliyor. Din alimleri, Müslümanların Miraç Kandili'nde varsa kaza namazlarını kılmalarını ve bolca ibadet etmeleri gerektiğini öneriyor. Aynı zamanda Kandil gününde oruç tutmanın da sevap olduğu söyleniyor.

Miraç Kandili ne zaman?

Diyanet tarafından belirtilen takvime göre Miraç Kandili 10 Mart 2021'de idrak edilecek.

Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler şöyle:

  1. Kur'an-ı Kerim okunmalı,
  2. Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı,
  3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet edilmeli,
  4. Allah rızası için namaz kılmalı,
  5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı,
  6. Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli,
  7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı,
  8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli,
  9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli,
  10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşilmeli.
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