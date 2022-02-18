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Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç gecesi ne zaman, hangi gün? Miraç kandili ayın kaçında?

18.02.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç kandili Müslümanlar için büyük önem arz eden mübarek günlerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda yani 2022 bayramlar, Miraç kandili dahil tüm kandil günleri miladi takvime göre yayınlandı. Tüm Müslüman alemi tarafından 2022 kandil günleri ve ibadetleri araştırılmaya başlandı. Miraç kandili de merak edilen kandiller arasında yer alıyor. İşte Miraç kandiline dair merak edilen bilgiler...

Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç gecesi ne zaman, hangi gün? Miraç kandili ayın kaçında?

Miraç kandili, İslam aleminde Hz.Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil etmektedir. Miraç kelimesi sözlük anlamıyla göğe çıkma veya yükselme anlamlarına gelmektedir. Recep ayının 26. gecesi Miraç kandili olarak idrak ediliyor. Üç aylara girilmesiyle tarihi yaklaşan Miraç kandilinin ne zaman olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Müslümanlar tarafından tarihi merak edilen Miraç kandilinin tam olarak ne anlama geldiğine bakalım. Miraç, İslam aleminde ve mitolojide Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine dayanan bir addır. Rivayetler şu şekilde; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş, Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden bir araya gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam alemi mübarek üç aylara giriş yaptı. Mübarek üç aylar Recep – Şaban - Ramazan ayları içerisinde idrak edilen Miraç Kandilinin tarihini Diyanet İşleri Başkanlığı miladi takvime göre duyuruldu. Buna göre Recep ayının 26. günü olarak gerçekleşen Miraç Kandili, bu yıl yani 2022 yılında 27 Şubat gecesine denk gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmiştir. Hazreti Muhammed, bu yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etmiştir. Bu gecede Beş vakit namaz, farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi miraç gecesinde verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Miraç gecesinde Allah, Hz. Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir de verildi.

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Miraç kandili Ramazan
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