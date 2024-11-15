Miranda Hart'ın hastalığına 30 yıl sonra teşhis koyuldu! Meğer yıllar önce kene ısırmış... Bu belirtileri göz ardı etmeyin

Şimdilerde 51 yaşındaki olan Miranda Hart, 14-15 yaşlarında hastalandığını söyledi. O dönem ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Hart burada muhtemelen bilmeden enfeksiyon taşıyan bir kene tarafından ısırıldı. Ünlü isim o zamandan beri hiçbir zaman normal bir enerji seviyesine sahip olmadı veya bir gece uykusundan sonra kendini dinlenmiş hissetmedi.

Sonraki yıllarda semptomlar gelişti, bazıları giderek daha nörolojik bir yapıya büründü ve myaljik ensefalomiyelit/kronik yorgunluk sendromu (ME/CFS) tanısına yol açtı. Ne yazık ki daha ileri testler, 2020'ye kadar kök nedenin Lyme hastalığı olduğunu ortaya koymadı.

Bu geç tanı, kene ısırığını fark etmeyen veya her zaman hastalıkla birlikte olmayan tanısal eritema migrans (EM) döküntüsü görmeyen birçok kişinin deneyimini yansıttı. Semptomlar spesifik olmayabilir ve bazı durumlarda testler kesin sonuç vermeyebilir, bu da hastaları ve doktorları sağlık sorunlarının temel nedeni konusunda belirsiz bırakabilir.

YATAĞA VE EVE BAĞIMLI HALE GELDİ

Miranda, BBC Radio 4'ün Today programına sonunda çöktüğünü, yatağa ve eve bağımlı hale geldiğini söyledi. Yorgunluğu o kadar aşırıydı ki, "bir bardak suya baktığımda, bunu nasıl alacağımı bilmiyorum" diye düşündüğüm zamanlar olduğunu açıkladı .

Miranda'nın vücudu enfeksiyonla savaşırken komplikasyonlar meydana geldi. Miranda yıllarca bronşit , bademcik iltihabı, perikardit, gastroenterit, labirentit gibi çok fazla iltihaptan muzdarip oldu. Kan pıhtıları, adrenal yorgunluk, kistler, migrenler ve daha fazlasıyla birlikte...

BELİRSİZLİKLE BAŞA ÇIKMAK

Miranda, genellikle daha sonraki aşamalarda tedavisi zor bir hastalık olmasına rağmen, Lyme teşhisini bir nebze rahatlama olarak tanımladı. Yanlış anlaşıldığını ve yanlış yargılandığını hissetmek, hastalığının yönetilmesi en zor yönlerinden bazılarıydı.

Miranda, "Benim durumumda, hastalığımın seviyesi asla akut değildi, şans eseri çöküp ölmeyecektim. Doktorlara sürekli, yarı hayat yaşadığımı biliyorum, çok güçsüz bir hayat yaşıyorum ama nedenini anlamıyorum demeye devam ettim. Bence bu tür yorgunluğa dayalı rahatsızlıkların, nereden gelirse gelsin, en zor yanı anlayış eksikliği, ne zaman bir son tarih olacağını asla bilememek ve bir yönetim planının olmaması." dedi.

Ünlü komedyen yaşadığı bu olaydan sonra benzer deneyim yaşayan kişilere destek olmak için kitap yazdı.