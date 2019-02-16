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"Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:21 | Son Güncelleme

İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Necla Koytak: - "Hayatın kazanma ve kaybetme kavgası olarak yaşandığı bu kalpsiz ve merhametsiz dünyanın insanca bir nitelik kazanması için bir sorumluluk, merhamet ve adalet devrimine ihtiyaç vardır" - "Aliya İzzetbegoviç'in bir ifadesini sizinle paylaşmak istiyorum, 'Tarih hiçbir zaman toplumların siyasetle değiştiğini söylemez.' Bu nedenle toplumsal değişimler daima eğitim ve ahlaki ilerlemeyle başlar"

EDİRNE (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" kapsamında "Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" oturumu gerçekleştirildi.

KADEM Tekirdağ Temsilciliğinden Doç. Dr. Dilek Muz'un başkanlık yaptığı oturum, Balkan Kongre Merkezinde yapıldı.

İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Necla Koytak, oturumda yaptığı konuşmada, yeni bir yaşam tarzı üretimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yaşamın pek çok sorununa kaynaklık eden temel sorun alanının modern kapitalist sistem olduğunu belirten Koytak, şunları kaydetti:

"Hayatın kazanma ve kaybetme kavgası olarak yaşandığı bu kalpsiz ve merhametsiz dünyanın insanca bir nitelik kazanması için bir sorumluluk, merhamet ve adalet devrimine ihtiyaç vardır. Aliya İzzetbegoviç'in bir ifadesini sizinle paylaşmak istiyorum, 'Tarih hiçbir zaman toplumların siyasetle değiştiğini söylemez.' Bu nedenle toplumsal değişimler daima eğitim ve ahlaki ilerlemeyle başlar."

KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin de KADEM'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kadınların ortak sorunlarının, yaşanılan kültür ve içinde bulunulan sosyal çevreden etkilenen farklılıklar olduğunu söyleyen Şahin, "Kadın sorunlarının tanımlanması ve bu sorunlara çözümler üretilmesi için ithal kavram ve bakış açıları yerine her kültür ve medeniyetin kendi referanslarından beslenen, kadının her yerde yaşadığı gerçek sorunları gören değer ve bakış açılarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Batı Trakya Türk Kadın Platformu Sözcüsü ve İskeçe Türk Birliği Kadın Kolu Başkanı Sevil Şerifoğlu, Batı Trakya Gündem Gazetesi Genel Müdürü Hülya Emin, Medica Zenica Derneği Yöneticisi Sabiha Husic, Şumnu Biz Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Menent Şükriyeva, Kosova Kamu Yönetimi Enstitüsü Genel Müdürü Refike Sulçevsi, Makedonya Türk Kadınlar Birliği Başkanı Semiha Saraç, Gagauz Genç Yazıcılar Birliği Başkanı Alla Büük, Romanya Demokrat Türk Birliği Kadınlar Komisyonu Başkanı Melek Amet, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrasi Birliği Kadın Teşkilatı Başkanı Türkan Bari de oturumda konuşma yaptı.

Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı, oturumların raporları ve sonuç bildirgesinin okunması sonrası yapılan kapanış etkinliğiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşları KADEM Trakya Üniversitesi

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